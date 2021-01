Ao final de 15 encontros, o Sporting é líder isolado da Liga sem derrotas e com quatro pontos de vantagem para o FC Porto, segundo classificado, e seis para o Benfica, terceiro colocado. Será que os leões já podem, por fim, assumir a candidatura ao título?



«Já falámos sobre isso várias vezes. Se formos ver ao longo do campeonato, eu não tenho mudado de opinião. Geralmente a opinião pública é que muda. Quando o Sporting perde, está numa fase difícil. Agora ganhou a Taça da Liga e já encaminhou. Eu tento ser coerente com os jogadores. Sei da qualidade que eles têm, mas são inexperientes. Quatro pontos são dois empates. É tudo muito rápido. Os anos passam e vamos aprendendo com as situações dos outros. Houve equipas com sete pontos de vantagem mais perto do final. Tento olhar para tudo e para a minha equipa que tem qualidade, mas é muito experiente. Somos candidatos a vencer o próximo jogo», respondeu Amorim, na sala de imprensa do Bessa.