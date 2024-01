A FIGURA: Seba Pérez

A idade pesa? O colombiano fez um jogo muito completo, foi um verdadeiro líder, correu de forma incansável e esteve um pouco em todo o lado. Um espelho da resistência do Boavista.

O MOMENTO: completo desnorte na bola parada, 28m

A equipa de Sérgio Conceição é reconhecidamente forte nas bolas paradas, mas ficou muito mal vista no lance do 1-1. Pepe e Grujic ficaram completamente fora de posição e colocaram Bruno Lourenço em jogo. Solto, só precisou de cabecear de forma certeira.

OUTROS DESTAQUES

Marko Grujic

Não soube aproveitar a titularidade, devido à ausência do castigado Alan Varela. Errou passes, perdeu várias bolas e ainda teve um ar displicente em muitos lances. Assim fica difícil reclamar mais oportunidades. Faz a falta, em zona perigosa, que dá o golo do Boavista e ainda está mal posicionado, assim como Pepe, nesse lance.

Pepê

No meio do deserto de ideias que muitas vezes tem sido o FC Porto, o brasileiro faz uso da sua criatividade para entregar algo diferente à equipa. Sem Taremi no meio, passou por lá muitas vezes, como um vagabundo sem posição e criou ocasiões para os colegas.

Toni Martínez

Voltou a merecer a confiança de Conceição como titular e até marcou, tendo ainda somado outra oportunidade antes do golo. Tirando o golo, não foi uma exibição de encher o olho.

Nico González

Entrou tarde. O espanhol, que não eram opção há um mês, mostrou que a qualidade é como o azeite: vem sempre acima. Entregou maior rapidez e clarividência com bola e ainda ficou perto de um golaço.

Tiago Morais

Talvez a principal figura do Boavista esta época. Travou um duelo intenso com João Mário e deixou bons pormenores técnicos na retina, nomeadamente ao nível da receção de bola. Além disso, fez a assistência para o golo de Bruno Lourenço.

Bozeník

Por vezes, é o denominado «trapalhão», mas deu muita luta a Fábio Cardoso e foi sempre o sinónimo de perigo dos axadrezados, por nunca desistir de nenhum lance. Se tivesse outra capacidade a receber e passar, poderia ter ferido de outra forma a defesa do FC Porto.