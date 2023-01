A FIGURA: Rafael Bracali

Tem 41 anos (faz 42 em maio) e assumiu um papel absolutamente decisivo no regresso do Boavista aos triunfos na Liga, algo que não acontecia desde setembro de 2022. A intervenção no período de descontos, a remate de Alipour, foi festejada como se de um golo se tratasse. Não era caso para menos. Época após época, Bracali continua a provar que velhos são os trapos. Bebeu o elixir da eterna juventude, como canta Sérgio Godinho?

O MOMENTO: Yusupha decide (31m)

O Gil Vicente assumiu o controlo do jogo na etapa inicial e o Boavista esperou pelo momento certo para responder. À segunda tentativa, após várias iniciativas do adversário, a formação axadrezada marcou. E que golo de Yusupha! Bruno Lourenço bateu o canto na direita e o avançado gambiano voou para um cabeceamento portentoso, sem hipóteses para Fran Navarro – seu opositor no lance – e o guarda-redes Kritciuk.

FICHA DE JOGO E NOTAS AOS JOGADORES

OUTROS DESTAQUES:

Abascal: O uruguaio cumpre a segunda temporada no Boavista e é o verdadeiro patrão da defensiva axadrezada, reforçando gradualmente a sua importância na equipa de Petit. Concentrado e clarividente nos seus processos, Abascal foi crucial na fase de maior pressão do Gil Vicente e afastou muito do perigo criado pelo adversário ao longo desse período.

Carraça: Belíssima exibição de Rui Filipe Caetano Moura, vulgo Carraça, no regresso a um Estádio do Bessa que foi a sua casa durante largos anos. Outrora capitão do Boavista, o lateral saiu a custo zero para o FC Porto e foi por isso apupado pela claque axadrezada neste domingo à noite. Porém, não se atemorizou e assinou um desempenho de qualidade, vencendo a maioria dos duelos com Ricardo Mangas. Apesar da derrota, foi o melhor jogador do Gil Vicente e um dos melhores em campo. Representa os gilistas por empréstimo dos campeões nacionais.

Kevin Medina: um destaque pela negativa. O jovem extremo espanhol tem uma qualidade impressionante com a bola nos pés, justificando as esperanças que são depositadas no seu futuro. Ainda assim, necessitada de rever urgentemente o seu comportamento. No Estádio do Bessa, começou por exagerar nas queixas após cada falta sofrida, irritou os adversários e passou mais tempo deitado no relvado do que a desenhar lances de bom futebol. Teve razão em alguns lances, é certo, mas Kevin Medina tem futebol para ser mais do aquilo que apresentou esta noite frente ao Boavista. Durou apenas 61 minutos em campo, naturalmente.