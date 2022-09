Figura: Kenji Gorré



O melhor jogador do jogo. Nem há espaço para discussão. O internacional por Curaçau foi quem mais oportunidades criou durante o jogo. O extremo beneficiou do facto de jogar em posições mais interiores para se associar com Bruno Lourenço e Bozeník. À capacidade associativa, Gorré acrescentou-lhe velocidade e capacidade de drible – teve, no fundo, espaço para correr em campo aberto. E tornou-se num pesadelo para a defesa do Paços de Ferreira. Depois de Vekic lhe ter negado o golo em duas ocasiões, Gorré assistiu Bozeník para o golo que decidiu o jogo.





Momento do jogo: Bozeník estreia-se a marcar e desbloqueia o marcador, minuto 59



Escassos minutos depois de o árbitro ter invalidado um golo ao Paços, o Boavista colocou-se a vencer. Transição dos axadrezados conduzida por Gorré até à entrada da área. No momento preciso, o internacional por Curaçau libertou para Bozeník qu fuzilou Vekic. Foi o primeiro golo do sucessor de Musa desde que chegou do Feyenoord.





Outros destaques:



Igor Vekic: anunciado há quatro dias, o guarda-redes foi lançado na equipa titular por César Peixoto. O esloveno exibiu-se a um excelente nível no Bessa – Gorré ficou a agarrar os cabelos perante as duas defesas notáveis do guardião na primeira parte. Além de ter se ter revelado seguro nas saídas entre os postes, Vekic destacou-se no passe: conseguiu encontrar várias vezes os médios pacenses nas costas de Makouta e Bruno Lourenço. Sem hipóteses de defesa no golo sofrido. Pode muito ter agarrado a titularidade.



Bozeník: por fim, fez o primeiro golo com a camisola axadrezada. Embora nem sempre tenha recebido a bola nas melhores condições, o eslovaco mostrou-se ao jogo para combinar com os seus colegas. O avançado desperdiçou a primeira grande oportunidade da primeira parte, mas redimiu-se pouco depois ao marcar o golo que resolveu a partida.



Nigel Thomas: o extremo contratado ao PSV apresentou-se num nível razoável no Bessa. Colado ao corredor direito, o menino de 21 anos esteve ligado ao golo anulado aos castores aos 13 minutos com um excelente cruzamento, ameaçou o 0-1 à passagem da meia-hora e marcou um golaço – anulado após Cláudio Pereira descortinar uma falta de Rui Pires no início do lance. Não foi por Nigel que os castores somaram quinta derrota seguia.