Na véspera da receção ao Paços de Ferreira, Petit mostrou-se satisfeito pelo encerramento do mercado de transferências.



«Mais estabilidade? Acho que sim. Trabalhámos dentro das nossas ideias para compor o plantel. Por um lado, fico satisfeito por não perder mais jogadores. Quanto àqueles que chegaram, às vezes não são reforços para o imediato, mas para a época, que é muito longa. Nem todos os jogadores estão ao mesmo nível no início da época. Por isso, estou satisfeito que [o mercado] tenha fechado», destacou, em conferência de imprensa.



No último dia do mercado, a pantera garantiu a contratação de Adalberto Peñaranda, internacional venezuelano que estava livre depois de ter rescindido com o Watford. A chegada do avançado mereceu um comentário do técnico axadrezado.

«Conheço-o, porque já o analisei, trabalhei com alguns atletas da Venezuela e olhámos para esse mercado. Às vezes, não és feliz em certo lado e vens para uma casa onde és bem acolhido, tens um bom grupo e ficas inserido nas ideias do treinador. Há jogadores aos quais temos de dar mais um bocadinho e abraçá-los. Outros podem reagir de forma diferente pela ‘dura’ e por sermos um pouco mais agressivos na comunicação», ilustrou.

Além de Peñaranda, também Ibrahima Camará chegou ao Bessa na reta final da janela de mercado. Petit confessou que é admirador das qualidades do médio ex-Moreirense.

«Também o conheço há algum tempo. É um miúdo, que passou por vários técnicos [no clube] onde esteve e que aprecio pessoalmente. Teremos de o trabalhar e moldar à ideia e ao processo desta equipa, tendo perfil para ser um jogador ‘box to box'», comentou.



Em sentido contrário, o Boavista perdeu Hamache para o Dnipro, mas Petit frisou que a vaga do argelino vai ser ocupada por Mangas, defesa que voltou de um empréstimo ao Bordéus.

«Dá-nos a ala toda e pode jogar como central de fora. Ele era extremo quando o apanhei com 18 anos no Tondela. Vai trazer mais competitividade e qualidade num lugar [de ala esquerdo] que já tinha Filipe Ferreira e Bruno Onyemaechi. Há atletas que fazem várias posições e isso é bom. Durante o encontro, sem fazer uma substituição, posso mudar o sistema», notou, focado em «reforçar o que vai trabalhando há algumas semanas».



Nesta quinta jornada, os axadrezados vão defrontar o Paços de Ferreira que ainda não venceu na Liga. Apesar do registo negativo nesta fase inicial do campeonato, Petit elogiou a equipa às ordens de César Peixoto.

«Esperamos um Paços de Ferreira forte, cuja classificação atual não condiz muito com os jogos que tem apresentado. Será um jogo extremamente difícil diante de um adversário com qualidade e jogadores que podem resolver uma partida. Vem de uma boa prestação [derrota na visita ao Benfica por 2-3], mas olhamos para o que temos de fazer», advertiu.

O Boavista-P. Ferreira, da quinta jornada da Liga, está agendado para as 19h00 desta segunda-feira, no Bessa.