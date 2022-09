O Boavista venceu o Sporting por 2-1, em jogo da sétima jornada da Liga.

FILME DO JOGO

Bruno Lourenço marcou os dois golos da equipa orientada por Petit, o segundo dos quais de penálti (45+2 e 83m).

Pelo meio houve um tento de Marcus Edwards, após assistência de letra de Nuno Santos (56m).

Com este resultado o Boavista passa a somar 15 pontos, a três do líder Benfica. O Sporting continua com dez pontos.