O Boavista prepara a receção ao Famalicão, agendada para este sábado (18h00), em encontro referente à 7.ª jornada da Liga. Petit confia nas alternativas para substituir o capitão Sebastián Pérez, que vai cumprir castigo.

«Ele [Sebastián Pérez] tem experiência e muita qualidade, mas já não tinha estado em alguns encontros no passado e quem entrou para aquela posição cumpriu com o que era preciso. É claro que os jogadores são diferentes uns dos outros, mas importa mais saber o que pretendemos para o jogo. As adversidades de alguns são as oportunidades para outros se mostrarem, porque treinamos todos de forma igual», disse o técnico, em conferência de imprensa reproduzida pela Agência Lusa.

A equipa axadrezada perdeu pela primeira vez para a Liga 2023/24 na jornada anterior, na visita ao Sp. Braga (4-1): «Ficámos tristes durante a viagem desde Braga até ao Estádio do Bessa e nas primeiras horas [a seguir à derrota], visto que nunca gostamos de perder, mas há que saber reagir. Tivemos treino logo no dia seguinte, levantávamos a cabeça, analisámos, corrigimos e preparámo-nos para o próximo jogo. Foi uma semana igual às outras.»

«Prevejo um bom duelo entre duas equipas de qualidade e com bons plantéis. Sabemos que o Famalicão é uma das melhores equipas nos aspetos defensivos, não apenas em Portugal, mas também a nível europeu. Mesmo não tendo feito muitos golos, apresenta qualidade nos processos e não é fácil que permita situações de perigo [aos opositores], porque tem uma defesa consistente e sabe muito bem o que pretende do jogo», salientou Petit.