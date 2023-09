Declarações de Petit, treinador do Boavista, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (4-1) frente ao Sp. Braga, a primeira nesta edição do campeonato:

«O que me deixou mais incomodado foi o resultado. Parabéns ao Braga, marcou quatro golos e nós só marcámos um; preparámos bem este jogo, entrámos nos primeiros minutos com um bom remate, depois com a troca da pilha do árbitro [problema na comunicação da equipa de arbitragem] o Braga cresceu, marcou golo e estávamos a ter dificuldades. Mas, reagimos e conseguimos chegar à igualdade numa transição; sabíamos que o Sp. Braga deixa os centrais muito sozinhos, tentámos aproveitar isso. Depois, já era difícil jogar onze contra onze, o Braga tem uma boa equipa – bons jogadores – com menos um ainda é mais difícil, tentámos controlar o jogo, com um a menos, mas chegaram ao 2-1. Ainda podíamos ir para o intervalo com 2-2, sabíamos que ia ser difícil na segunda parte, que o Braga ia entrar forte, e numa transição em há uma falta há o penálti. Ainda tentámos ter um futebol apoiado, é uma vitória justa do Braga, só perdemos três pontos, há que levantar a cabeça e continuar a trabalhar motivados como estivemos até aqui».

[Saída dois minutos mais cedo antes do intervalo. Deveu-se a quê?] «Foi para respirar um bocadinho, para não ser expulso. Na segunda parte a minha equipa ia precisar de mim, assim respirei um pouco lá dentro, para não ser expulso».

[Árbitro podia ter gerido de outra forma o lance da expulsão?] «Não queria entrar muito por aí, respeito o Artur [Soares Dias], é meu amigo, mas se queremos bons espetáculos, e eu gosto da liga alemã e da liga inglesa, temos de evoluir, ver a calma que têm, de chamar à parte. Comunicar».