Declarações de Petit, treinador do Boavista, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate (1-1) frente ao Moreirense:

«Sabíamos que ia ser um jogo difícil, frente a uma equipa bem trabalhada, com uma base que transitou da época passada. Temos visto o Moreirense a praticar bom futebol, mas encaramos todos os jogos da mesma forma. Não tivemos uma boa entrada em campo, o Moreirense pressionou bem, não conseguimos sair, perdemos muitas bolas. Mesmo assim conseguimos chegar ao golo, fomos ganhando espaço, mas foi curta a vantagem, numa perda de bola nossa o Moreirense conseguiu em transição chegar ao golo. Não foi um jogo com muitas oportunidades. Pelo que foi o jogo, equilibrado, ainda que ache que as melhores oportunidades foram nossas, aceita-se um ponto. Uma palavra aos nossos adeptos pelo apoio que nos deram».

[Makouta à esquerda] «É um jogador que, antes de vir para Portugal estava na Bulgária, e fez muitos golos naquela posição. Gosta de acelerar o jogo, de vir para dentro e tem um bom remate. Sabíamos que o Fabiano gosta de subir, podíamos aproveitar o espaço. Cumpriu, é claro que é um jogador diferente do Morais ou do Agra,».

[Ausência de vitórias relacionada com o facto de Bozenik estar em branco?] «Esperamos que todos possam fazer golo, não só o Bozenik. O Bozenik teve um bom início de campeonato, na semana passada tivemos outros jogadores a fazer golos, é claro que os avançados vivem de golos. Tirando os três da frente, que são candidatos ao título, se tivermos um avançado que faça 13 ou 14 golos é um bom campeonato».