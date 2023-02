O Boavista regressou às vitórias este domingo depois de quatro jogos, com o triunfo por 3-1 em casa do Paços de Ferreira, na 22.ª jornada da Liga.

Os axadrezados marcaram por Yusupha, aos 28 minutos, Ricardo Mangas, aos 47, e Kenji Gorré, aos 57, enquanto Butzke reduziu para os castores, aos 61.

A equipa de Petit é oitava classificada, com 29 pontos. Já o Paços, falha a oportunidade de igualar os 15 pontos do Santa Clara e continua com 12, no 18.º e último posto da tabela, a 10 pontos dos lugares acima da «linha de água».

Veja o resumo da partida: