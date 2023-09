O Boavista venceu no reduto do Estoril (1-2) e assumiu, à condição, a liderança da Liga, com 10 pontos.

Pedro Malheiro inaugurou a contagem (4m), Alejandro Marqués fez o empate (35m) e Tiago Morais fixou o resultado final ainda na primeira parte (41m).

Veja o resumo do jogo: