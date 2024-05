O ex-internacional pela Nigéria, Ibrahim Babangida, faleceu esta sexta-feira vítima de um acidente de viação. O irmão mais velho de Ibrahim, Tijani, também antigo internacional pelas «Super Águias», também esteve envolvido no acidente e encontra-se hospitalizado em estado crítico.



Segundo a imprensa local, a tragédia ocorreu numa localidade da cidade de Kaduna. Embora as causas do acidente estejam por apurar, o jornal «The Punch» refere que no carro seguiam ainda a mulher Tijani, o filho e uma empregada, que foram transportadas para o hospital.



Campeão Mundial sub-17 pela Nigéira, Ibrahim, de 47 anos, faleceu no local do acidente. Por sua vez, Tijani, de 50 anos, foi internacional AA em 36 ocasiões, tendo participado no Campeonato do Mundo de 1998 e nos Jogos Olímpicos de 1996. Jogou em clubes como VVV-Venlo, Roda, Ajax, Vitesse e Al Ittihad, entre outros.

De resto, o emblema de Amesterdão deixou uma mensagem para Tijani Babangida assim que soube das notícias trágicas. «Os nossos pensamentos estão Tijjani Babangida e com a sua família», escreveu o Ajax no twitter.