Os números mostram o que todos sabem: o Benfica está num mau momento. A queda abrupta após a derrota no Dragão fez a equipa perder a liderança, ficar a dois pontos do FC Porto e igualar um registo incrível de uma vitória em dez jogos. O rendimento da época atira 2019/20 para o pódio dos três piores desempenhos da década e, tudo somado, fazem com que, no campeonato da segunda volta, a equipa seja apenas nona classificada.

Podemos começar por aí. O Benfica perdeu 14 pontos em sete jornadas, algo que se viu na última vez em 2007/08, na parte final da época. Os encarnados somam 13 pontos na segunda volta da Liga, ou seja, estão abaixo dos registos de FC Porto, Sp. Braga, Santa Clara, Moreirense, Sporting e Belenenses.

Estão iguais a Vitória de Guimarães, Rio Ave e Famalicão. Porém, se levarmos em conta os critérios de desempate que a Liga aplica, o Benfica só tem vantagem sobre os famalicenses, numa jornada que ainda não se concluiu: o Vitória e o Rio Ave ainda nem jogaram, por exemplo, tal como o Boavista, que tem 10 pontos e pode igualar os 13 que o Benfica.

Os problemas da equipa de Bruno Lage vão para além dos números. É preciso, certamente, olhar para as dinâmicas que a equipa tem em campo - ou a falta delas - mas os registos também indicam o seguinte: nos mesmos nove jogos da primeira volta, o Benfica marcou 21 golos e sofreu três. Agora, marcou 12 e sofreu 10.

Se nos primeiros nove jogos do campeonato as águias marcaram, em média, 2,33 golos por jogo e sofriam 0,33, na segunda volta essas médias sofrem e de que maneira: o Benfica marcou 1,33 golos/jogo e sofreu 1,11 - aqui, um aumento de mais do triplo do que nos mesmos jogos, na primeira volta.

O registo é ainda pior em termos de golos marcados quando se compara com o final da primeira volta (2,47 golos apontados por jogo) e igualmente mau em termos defensivos: 0,35 golos sofridos por jogo nos 17 primeiros encontros contra os tais 1,11 de agora.

Tudo isto, claro, teve reflexo na pontuação. Assim, o aproveitamento do Benfica é de 78,2 por cento. Ou seja, os encarnados conquistaram 61 pontos dos 78 possíveis até agora. Aquela percentagem significa que o Benfica 2019/20 é um dos três piores da década em termos de rendimento.

Pior só mesmo as equipas que foram orientadas por Jorge Jesus em 2010/11 e 2011/12: 70 e 76,6 por cento respetivamente.

O Benfica continua na corrida pelo título de campeão, mas precisa de inverter uma tendência que vem desde fevereiro e que se prolongou para lá da paragem do campeonato, devido à Covid-19.