O Portimonense soma sete jornadas sem vencer, mas o técnico espera inverter esta tendência negativa e somar, frente ao Tondela, três pontos na luta pela manutenção.

«É um jogo determinante, os jogadores estão cientes disso, pois sabemos qual é a importância e a responsabilidade. Ao jogarmos em casa, queremos ficar com os três pontos», indicou Bruno Lopes, citado pela agência Lusa.

O técnico não escondeu a sua preocupação com o facto de as jornadas «irem passando e os pontos não estarem a ser feitos». «Qualquer pessoa que diga o contrário, está a ser hipócrita», afirmou em conferência de imprensa.

O treinador dos algarvios garante uma equipa com o «cunho pessoal da nova equipa técnica» e alertou para as dificuldades que vai enfrentar perante a «bem organizada equipa do Tondela, que tem jogadores rápidos na frente e que faz muitos pontos fora de casa».

Para o jogo frente ao Tondela, Bruno Lopes avançou que não poderá contar com Lucas Fernandes (lesionado) e que Jackson Martínez está em dúvida.

O Portimonense-Tondela, jogo a contar para a 19.ª jornada, realiza-se a partir das 15h30 horas de sábado.