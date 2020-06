FIGURA: Alberto Bueno

Não desperdiçou da marca dos onze metros e devolveu o Boavista aos triunfos. Foi o autor do golo que permitiu ao Boavista voltar a vencer em Braga dezoito anos depois. O espanhol confere um toque de classe a um meio campo musculado, acrescentando capacidade de passe e de distribuição de jogo, mesmo que por vezes o ritmo de jogo não seja o melhor. Esteve perto de marcar logo aos sete minutos, deixando o aviso, decidiu o jogo ao minuto 57. Penálti sem mácula.

MOMENTO: imprudência de Esgaio e golo de Bueno (57’)

Lance aparentemente inofensivo para o Boavista, com Esgaio dono e senhor do lance. Perdeu, contudo, demasiado tempo a limpar a jogada e quando agiu acabou por derrubar Cassiano. Imprudência enorme, dando ao Boavista uma oportunidade soberana. Bueno encarou Matheus e não desperdiçou, atirando com classe para o fundo das redes.

OUTROS DESTAQUES

Carraça

Por vezes faz jus ao nome que adotou para o futebol. Uma autêntica Carraça, a jogar com raça sem dar qualquer lance como perdido. Um jogador chato para os adversários, muito pressionante e sempre ligado à corrente. Quase surpreendeu Matheus com dois cruzamentos que saíram remates.

Matheus

Defesa de grande nível logo aos sete minutos, uma intervenção que valeu ao Sp. Braga evitar uma entrada em falso no jogo. Cometeu erros frente ao Santa Clara, mas já aí fez uma série de defesas verdadeiramente assombrosas, como a desta noite.

Cassiano

Possante e lutador na frente de ataque do Sp. Braga, o atacante deu trabalho à linha mais recuada dos minhotos. O lance em que sofre o penálti é exemplo disso. Não desistiu, lutou e de um lance aparentemente inofensivo tirou um castigo máximo.

Rolando

Voltou a jogar um ano e quatro meses depois, um regresso à Liga após oito anos. Estreia com a camisola do Sp. Braga, assumindo-se desde logo como o patrão da defesa. Prestação segura e competente, prometendo ser uma mais-valia para o conjunto bracarense.