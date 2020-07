Carlinhos, jogador do Vitória de Setúbal, foi apanhado a insultar o Famalicão nas redes sociais, num direto a par de Jubal. O brasileiro de 26 anos, que esteve no clube sadino por empréstimo do Standard Liège, viria a pedir desculpa pelo «ato irrefletido».



«Por vezes, na nossa vida, excedemo-nos e cometemos erros que, sem intenção, prejudicam e ofendem terceiros. Foi o que aconteceu ontem. Gostaria de pedir desculpa ao FC Famalicão, aos seus profissionais e adeptos pelo meu acto irrefletido. Não foi meu intuito, de todo, faltar-lhes ao respeito. Peço desculpa, de coração. Parabéns, sim, pela época que fizeram», salientou Carlinhos, através do Instagram.



O Vitória de Setúbal garantiu a permanência na Liga e o Famalicão terminou na 6.ª posição.