Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, acredita que conseguirá valorizar os ativos à sua disposição. Questionado sobre o rendimento de Iuri Medeiros nos últimos jogos, o técnico preferiu não individualizar, mas pegou nas conclusões tiradas da época anterior, em Vila do Conde.

«No ano passado a maior parte dos jogadores do Rio Ave fizeram a melhor época das carreiras. Estou convencido de que muitos jogadores do Braga vão fazer a melhor época da vida. Já tem acontecido no passado, e estou convencido quer vai acontecer o mesmo», referiu o técnico em conferência de imprensa, ao final da manhã deste sábado, para antecipar o duelo com o Farense.

Questionado sobre a necessidade de gerir egos, tendo em conta a intensa luta pela titularidade, Carvalhal garantiu que está capacitado para tal: «Já treinei Sporting e Besiktas, são muitos anos a virar frangos. Não é novidade absolutamente nenhuma. O grupo é bom. Temos dois jogadores por posição, se falta algum é que ficamos com um problema. Neste momento não temos o Moura e o Nico [Gaitán]. Não estou a lamentar, é uma evidência. Causa mossa quando temos ausências prolongadas. Em determinadas posições ficámos um pouco limitados, mas não me estou a queixar. É a realidade, os jogadores vão recuperar.»

O Sp. Braga teve um duelo intenso com o Leicester na passada quinta-feira, para a Liga Europa, mas o técnico dos «arsenalistas» até rejeita falar em gestão.

«O contexto em que estamos inseridos, de responsabilidade, fomos nós que criámos. Se tivéssemos sido eliminados não discutíamos isso. Mas estamos lá, a fazer uma boa campanha, e assumimos essa responsabilidade. Se gostava de preparar um jogo de semana a semana? Sim. Mas essa não é a realidade, nem é novidade para nós. Temos estado a top em todos os jogos, e não será diferente agora, vamos estar no máximo das nossas capacidades», afirmou.

Relativamente ao Farense, que o Sp. Braga defronta neste domingo, Carvalhal falou de um «adversário com boa organização e um bom treinador, que encontrou o caminho nas últimas duas jornadas».