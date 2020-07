Declarações do treinador do Rio Ave, Carlos Carvalhal, na sala de imprensa do Estádio do Marítimo, após o empate sem golos ante o Marítimo, em jogo da 32.ª jornada da I Liga:

[Análise ao resultado:] «Em oportunidades, o jogo até nem foi muito diferente, porque nós cometemos alguns erros na construção e o Marítimo aproveitou-os bem. Um relvado muito difícil, muito escorregadio. Os meus jogadores escorregaram constantemente e foi difícil para as duas equipas. Na minha opinião, a nossa equipa teve mais iniciativa, mais vontade de ganhar, mais posse de bola. Podíamos ter rematado e escorregámos quando podíamos ter encostado.»

«Acabou por ser um jogo algo incaracterístico. Aquele jogo em que tenho a sensação de que deveríamos ter ganho, mas também tenho a sensação de que são os tais jogos em que podemos perder nos últimos dez minutos. É este tipo de jogos que, às vezes, acontecem. Acaba por resultar um empate. Jogámos contra uma boa equipa, que vinha de três vitórias consecutivas. Uma equipa bem organizada, que tem feito bons jogos, mas que, hoje, talvez, defrontou um adversário mais forte. Nós criámos dificuldades ao Marítimo e conseguimos impor o nosso jogo.»

[Igualada a melhor marca de pontos do clube na I Liga, 51:] «Tenho de dar os parabéns aos grandes obreiros desta caminhada, os jogadores. Igualar o registo é muito importante. Se fosse fácil, todos os anos fazia-se esta pontuação. É uma satisfação muito grande. Era um dos objetivos da época. Coletivamente, igualámos o melhor registo. Individualmente, temos jogadores a fazerem épocas extraordinárias. Se calhar, sete ou oito estão a fazer o melhor nas suas carreiras, em golos, assistências, qualidade de jogo, o que torna os jogadores apetecíveis no mercado. Temos a consciência de que vamos ser fortemente atacados nesta parte final, mas é um objetivo promover os jogadores através da qualidade de jogo.»

[Disputa pelo quinto lugar:] «Isto ainda não acabou. Mais dois jogos e vamos tentar fazer o melhor possível e, depois, ver a nossa classificação.»