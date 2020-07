Declarações do treinador do Marítimo, José Gomes, na sala de imprensa do Estádio do Marítimo, após o empate sem golos ante o Rio Ave, em jogo da 32.ª jornada da I Liga:

[Se é um resultado justo:] «Seriedade, concentração, postura em campo e o rigor estiveram lá. Não fizemos um jogo brilhante. Também jogámos com um adversário forte, apesar de termos tido mais oportunidades que o Rio Ave, que teve, por mais tempo, o controlo do jogo, mais posse de bola. Isso equilibrou o jogo. O empate é justo. Acho que podemos, sem perder o rigor e a organização defensiva, ter mais tempo a bola e conseguir controlar o jogo em mais momentos.»

[Se gostou da maneira como a equipa jogou:] «A minha resposta é não. Gostei do rigor e da organização defensiva, porque foi mais um jogo em que não sofremos golos e isso é importante. O caminho passa por conseguir, após a recuperação de bola, não havendo espaço para a transição, manter a bola.»

[Estado do relvado, que provocou várias escorregadelas de jogadores:] «É verdade que o relvado não ajuda. Tenho dificuldade em perceber porque é que o relvado está no estado em que está. Sou funcionário do Marítimo e até pode parecer estranho falar publicamente de uma coisa que podia ser resolvida internamente. Jornada após jornada, tenho comunicado e não tem sido resolvida. Fui o primeiro a dizer, desde o dia que cheguei, que prefiro não treinar aqui e ter o relvado em condições para o jogo. Mas não sou especialista da relva.»



Já antes, na flash interview da SportTV, José Gomes tinha deixado várias críticas ao estado do relvado.



«Sou treinador, não sou especialista em relva, mas este relvado é uma vergonha, uma verdadeira vergonha. É muito mau para o futebol, para o espetáculo e para os jogadores, a forma como escorregam e as lesões que podem ter. Hoje tivemos uma lesão (Correa) por causa disto. Gostava que alguém conseguisse resolver este problema. Sei que a administração do Marítimo está muito atenta a isto e acho que vai conseguir resolver este problema», disse o técnico.