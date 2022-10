O sensacional Casa Pia está de volta ao quarto lugar da Liga, com uma vitória sobre o Rio Ave (1-0), no Estádio Nacional, que lhe permitiu ultrapassar o Sporting, depois da troca de posições, há uma semana, em Alvalade. Depois de uma primeira parte em branco, a equipa de Filipe Martins fez a festa na segunda com mais um grande golo do incontornável Godwin. Uma bomba que levantou o estádio e permitiu à equipa um novo salto na classificação.

Um jogo entre dois velhos conhecidos que, na época passada, lutaram taco-a-taco pela promoção, com os vilacondenses em vantagem no confronto direto. Mas a verdade é que a equipa de Filipe Martins fez um upgrade para o primeiro escalão e, este domingo, foi claramente superior aos visitantes. Um jogo que começou com um forte congestionamento no meio-campo, com as duas equipas, ambas com três centrais e laterais subidos, a colocar muita gente na zona do grande circulo. O Rio Ave procurava subir em bloco, enquanto o Casa Pia procurava espaços para tirar proveito da velocidade dos seus avançados.

Godwin, já uma das figuras incontornáveis deste Casa Pia, deixou um aviso, logo no primeiro minuto, com uma arrancada imparável e, já com os adeptos de pé, um remate às malhas laterais. Nos minutos seguintes, o Rio Ave continuou preso no trânsito, enquanto a equipa da casa continuava a explorar as escapatórias, com destaque para as ações de Lucas Soares que, sobre a direita, ia conseguindo escapar às «filas» para chegar facilmente à linha de fundo. As arrancadas do lateral obrigavam o Rio Ave a recuar em bloco, uma constante ao longo da primeira parte, com Leonardo Lelo, no lado contrário, a fazer o mesmo a espaços.

O Rio Ave sentia tremendas dificuldades em aproximar-se da baliza de Ricardo Batista e, ainda antes da meia-hora, acabou por perder o seu jogador mais rápido, com Yakubu Aziz a lesionar-se sozinho ao tentar chegar a uma bola. O avançado ainda tentou seguir em campo, com uma ligadura no joelho, mas acabou por sair de maca e ceder o lugar a Leonardo Ruiz. Nesta altura, o Casa Pia já estava claramente por cima do jogo e teve novas oportunidades para abrir o marcador, com destaque para mais um remate de Godwin, outro de Lucas Soares e ainda outro, este acrobático, de Vasco Fernandes.

Até ao intervalo, o Casa Pia somou sete remates, enquanto o Rio Ave conseguiu apenas, alcançado precisamente no último lance antes do intervalo, com um passe longo de Guga e um remate de primeira, à meia volta, de Ruiz, ao lado.

Bomba de Godwin levanta as bancadas

O Rio Ave entrou bem melhor no segundo tempo, com uma equipa mais solta, procurando alargar o jogo a todo o terreno. O jogo tornou-se mais duro e quizilento, com as duas equipas a meterem o pé na disputa pela posse de bola. O Casa Pia demorou a reagir, mas, assim que conseguiu encontrar um novo equilíbrio em campo, acabou por chegar ao golo, pelo incontornável Godwin. Mais uma arrancada imparável do nigeriano que ultrapassou Patrick William e fuzilou Jhonatan com uma bomba imparável. Um golo que levantou as bancadas e mudou o jogo.

Mudou o jogo porque os treinadores reagiram, logo a seguir, com muitas alterações, com Luís Freire a lançar João Graça, Fábio Ronaldo e Ukra à procura do empate. Os visitantes reagiram bem, chegaram a apertar o Casa Pia, com uma sucessão de cantos, mas a equipa da casa voltou a equilibrar o jogo, gerindo a curta vantagem até ao apito final. A verdade é que o Rio Ave, embora tenha crescido no segundo tempo, chegou ao final do jogo sem fazer um remate enquadrado. A última oportunidade do jogo foi mesmo do Casa Pia, num lance desenhado por Natel, mas Clayton, com tudo para matar o jogo, atirou ao lado.

Uma vitória que permite ao Casa Pia recuperar o quarto lugar, agora com mais um ponto do que o Sporting, antes da deslocação à casa do terceiro, o Sp. Braga, marcada para a próxima semana. O Rio Ave, por seu lado, segue no 12.º lugar, já a oito pontos do sensacional adversário deste domingo.