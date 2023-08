A Desmor, empresa muncipal de Rio Maior, garante que o estádio da cidade estará pronto para receber o Casa Pia-Sporting de sexta-feira, a contar para a segunda jornada da Liga.

Rio Maior será a «casa emprestada» dos Gansos esta época, e a visita dos leões obriga a preparativos especiais para que o estádio tenha condições para a lotação esgotada.

«Há várias intervenções em curso, mas estamos dentro do prazo que tínhamos definido», começou por dizer Miguel Pacheco, presidente do Conselho de Administração da Desmor, que destacou a instação de mais três mil cadeiras (passam a ser sete mil) e ainda a instação de «novas torres de fora de jogo».

O presidente do Conselho de Administração da Desmor afirmou ainda que «estas coisas já tinham sido identificadas» e que estão, neste momento, «em curso», acrescentando que haverá tempo suficiente para concluir todas as intervenções até lá.

O estacionamento é outra das preocupações, mas a cooperação com as autoridades permitirá criar soluções nas imediações do recinto.

«Na reunião efetuada com a GNR, essa foi também uma preocupação. Vai haver um conjunto de parques de estacionamento na cidade que vão estar com placas de identificação para facilitar o estacionamento a todos aqueles que não são de Rio Maior», explicou Miguel Pacheco.