O Casa Pia joga esta segunda-feira em Barcelos, com o Gil Vicente, no jogo de encerramento da sétima jornada. Um confronto que vai opor a defesa menos batida da Liga ao melhor ataque em casa, respetivamente.

«Com os jogos de ontem [sábado], acabámos por ser, neste momento, a defesa menos batida e é um objetivo que temos para amanhã. Gostamos de ganhar e, com a baliza a zeros, é bom sinal. O Gil Vicente tem feito muitos golos em casa e vamos tentar contrariar essa tendência com uma tendência nossa, de sofrer poucos golos», referiu o treinador do Casa Pia, Filipe Martins.

«Tenho um grupo muito maduro. Felizmente, as coisas estão a correr bem e queremos trabalhar sobre vitórias. Esta equipa não vive de montanhas-russas e nós temos uma estabilidade emocional muito boa. Haverá coisas na época que não vão correr tão bem, mas queremos minimizá-las. Somos um grupo ambicioso, mesclado com irreverência e experiência. Respira-se ar puro aqui, mas tem a ver com o ambiente criado no dia-a-dia e não tanto com resultados.»

Nas últimas épocas, de resto, o Casa Pia tem feito história pouco a pouco e, neste confronto, há a possibilidade de poder vencer o Gil Vicente, algo que nunca conseguiu antes.

«Pode ser um aliciante extra, mas não vou usar isso como argumento para motivar os jogadores, que estão motivados ao máximo. Temos vindo a fazer história aqui, mas o nosso foco está claramente nos três pontos e não em qualquer tipo de sentimento de revanche», disse o treinador.

«O Justo vai ser titular, pelo que tem vindo a fazer e pelo que fez na partida a meio da semana com o Nacional, para a Taça da Liga. Elogiei vários jogadores depois do jogo. O Justo amanhã terá esse prémio.»

Filipe Martins, recorde-se, não conta com Duplexe, Rafael Brito, Jajá e Kiki Silva, todos devido a lesão.O jogo no Estádio Cidade de Barcelos começa pelas 20:15, com a arbitragem de Hélder Carvalho, de Santarém.