Ao derrotar o líder Benfica, com um golo já em período de descontos, o Desportivo de Chaves reforçou um estatuto que já assumia: o de equipa que mais pontos roubou aos quatro primeiros classificados da Liga.

A equipa de Vítor Campelos já tinha derrotado o Sporting e o Braga, fora de casa, pelo que agora passa a somar nove pontos conquistados frente aos emblemas que lutam pelo título (ou pelo acesso à Liga dos Campeões, pelo menos).

É o melhor registo frente a esse lote de equipas formado por Benfica, FC Porto, Braga e Sporting, deixando aqui de lado os confrontos diretos entre as equipas do topo da tabela classificativa.

Em destaque, tendo em conta os acontecimentos da 28.ª jornada, está também o Arouca. A equipa de Armando Evangelista empatou em Alvalade, sendo que já tinha derrotado o Sporting em casa. Não roubou pontos a Benfica, FC Porto e Sp. Braga, mas só à equipa de Ruben Amorim foram cinco.

No mesmo patamar está o Vitória de Guimarães (empate com o Benfica e triunfo sobre o Sp. Braga), Gil Vicente (vitória no Dragão e empate com o Sporting), Casa Pia (vitória em Braga e empate com o FC Porto).

PONTOS PERDIDOS PELOS CANDIDATOS AO TÍTULO/LIGA DOS CAMPEÕES:

BENFICA (13 pontos perdidos)

2 com o Vitória

3 com o Sp. Braga

2 com o Sporting

3 com o FC Porto

3 com o Desp. Chaves

FC PORTO (17)

3 com o Rio Ave

2 com o Estoril

3 com o Benfica

2 com o Santa Clara

2 com o Casa Pia

3 com o Gil Vicente

2 com o Sp. Braga

SP. BRAGA (19)

5 com o Sporting

5 com o FC Porto

3 com o Desp. Chaves

3 com o Casa Pia

3 com o Vitória

SPORTING (26)

2 com o Sp. Braga

6 com o FC Porto

3 com o Desp. Chaves

3 com o Boavista

5 com o Arouca

3 com o Marítimo

2 com o Benfica

2 com o Gil Vicente