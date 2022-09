Depois da derrota no Dragão, por 3-0, o Desportivo de Chaves visita o Portimonense nesta sexta-feira, em jogo da sétima jornada da Liga.

Vítor Campelos, técnico da equipa flaviense, garante que o desaire com o FC Porto está ultrapassado, até por entender que se fizeram «coisas muito boas».

«Da mesma forma que, quando temos uma vitória, no dia a seguir começamos logo a pensar no próximo jogo e não podemos estar agarrados aos três pontos que conseguimos, acontece o mesmo, neste caso, [com] um resultado menos positivo. Já passou, agora temos de estar focados no jogo contra o Portimonense», afirmou, citado pela agência Lusa.

«Isto é uma maratona, como sempre disse. Cada semana é uma prova de 100 metros. A da semana passada já foi ultrapassada e, por isso, estamos já a preparar bem estes 100 metros de sexta-feira», acrescentou.

O Portimonense vem de uma goleada sofrida em Alvalade, mas Campelos deixa elogios à equipa orientada por Paulo Sérgio.

«Sabemos os aspetos a que temos de estar muito precavidos, também sabemos aquilo que podemos explorar e, por isso, creio que, neste momento, estamos preparados para fazer um bom jogo, até porque o Portimonense também é uma equipa boa. Respeitando muito o nosso adversário, [queremos] tentar fazer um bom jogo e, se possível, conseguir uma vitória», afirmou.