Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, analisa a vitória sobre o Sporting, por 2-1, em jogo da 20.ª jornada da Liga, disputado em Alvalade:

«São três pontos importantes, frente a um adversário difícil, num jogo muito competitivo. Sabíamos a qualidade do Sporting, que é uma excelente equipa, muito bem treinada. Fácil de defrontar, mas difícil de contrariar. Tivemos uma atitude muito boa, os jogadores estão de parabéns por tudo o que foi feito.»

[concorda com Amorim, quando este diz que o jogo foi decidido nos detalhes?] «Dentro do jogo competitivo e de qualidade, os detalhes são importantes, mas depois termos de ver quais são os detalhes. Eu falei nas ausências de peso que tínhamos, e não era desculpa, mas faltava gente habituada a estes palcos. Não me queixei disso, montei a estratégia de acordo com os jogadores que tinha, e fui vendo o que se passava ao longo do jogo, e tendo em conta alguns problemas físicos também. Foi m jogo equilibrado, no qual fizemos dois excelentes golos, e o Sporting também fez um excelente golo, por um jovem de muita qualidade. No futebol, como na vida, os detalhes são importantes.

[a eficácia foi importante?] «É importante, claro… se fossemos mais eficazes tínhamos feito mais um golo ou outro. Em Vila do Conde, por exemplo, não fomos eficazes, tivemos seis ou sete ocasiões claras. Com o Casa Pia também. Claramente que a eficácia é muito importante no futebol.»

[sobre a agitação no banco] «Sou muito interventivo no jogo todo, e depois pode depender de um ou outro momento. Depois do golo percebi que havia um ou outro ajuste a fazer. Houve um ou outro problema físico, com o Matheus e o Galeno, por exemplo. Percebi que o Sporting ia carregar no final, por fora, o Nuno Santos é forte nisso, e o Arthur também. A minha intervenção no jogo é sempre muito forte. Aproveito para dar os parabéns a quem me chamou a atenção e não veio logo armado com um amarelo. Por vezes, quando dou por mim, estou na zona do meio-campo.»