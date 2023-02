Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, analisa a vitória sobre o Sporting, por 2-1, em jogo da 20.ª jornada da Liga, disputado em Alvalade:

[ao ver as opções de Amorim, antes do jogo, esfregou as mãos?] «Esfregar as mãos? De aflição. Não é um onze tao conhecido, mas.... Na análise aos adversários temos todas as informações, claro, mas tivemos de ajustar ali um pouco. Contava com Paulinho, Morita e nuno santos, mas o comportamento da equipa é o mesmo. É uma equipa com muitos movimentos na frente, em apoio, na profundidade. Tivemos de ajustar uma ou outra coisa. Não esfreguei nada as mãos, pois todos os jogadores do Sporting têm qualidade.»