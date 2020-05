Em dia de reunião da Liga com os presidentes dos clubes, a SAD do Cova da Piedade emitiu um comunicado com duras críticas a Pedro Proença.

O emblema do concelho de Almada reitera a vontade de avançar para os tribunais por causa do cancelamento do segundo escalão, e a consequente despromoção decretada em reunião de direção da Liga.

A SAD do Cova da Piedade acusa a equipa de Pedro Proença de dar «cobertura às ilegalidades e os ilícitos cometidos», pelo que garante que o recurso aos tribunais será inevitável».

«Entende o Clube Desportivo Cova da Piedade - Futebol SAD que, pelo interesse público que obedecem, a Direção da Liga e o seu Presidente devem respeito ao Estado de Direito, ao Povo Português e aos Clubes, que são a razão da sua existência, pelo que a confirmar-se o mais recente episódio, agora tornado público, protagonizado pelo Sr. Pedro Proença, revela uma personalidade napoleónica, com agendas paralelas, e em busca de um protagonismo pessoal (e porventura populista) em tempos de crise, totalmente divorciado das suas funções e das atribuições legais que a sua conduta deveria respeitar», acrescenta o comunicado.

A fechar, a SAD do Cova da Piedade diz que vai lutar para «repor a legalidade e responsabilizar quem tem que ser responsabilizado até às últimas consequências».