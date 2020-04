O Sp. Braga já tem planeado o regresso ao trabalho, que sucederá na segunda-feira. Os minhotos vão fazer dois testes antes de jogadores, treinadores e staff se encontrarem na cidade desportiva do clube.

Os arsenalistas estão de férias desde 6 de abril devido à Covid-19, mas terminam esse período nesta sexta-feira. Assim, e antes do regresso aos treinos individualizados, o Sp. Braga vai rastrear já nesta sexta-feira atletas e funcionários que estão ligados à dinâmica de treino, com testes a serem feitos por um laboratório externo.

Os minhotos impuseram como condições essenciais para o regresso ao trabalho o seguinte: um exame de zaragatoa para verificar a infeção e um serológico para analisar a imunidade.

Para isto, há inclusive um plano delineado com várias bancas de colheita, identificadas para que cada elemento se dirija apenas àquela a que corresponde. Jogadores, treinadores e staff aguardarão nas viaturas o resultado dos testes.

Quanto ao funcionamento em dia de treinos, o Sp. Braga proibiu a utilização de elevadores, pelo que haverá sinalizados circuitos a cumprir para entrada e saída do complexo. Haverá controlo de temperatura e um questionário diário a preencher.

As sessões serão também divididas, com treinos individualizados. Quer isto dizer que haverá treinos a começar às 09h30 e outros às 11h15, com o uso de sete campos. Os jogadores recebem a informação necessária sobre o treino no dia anterior e ser-lhes-á atribuída uma bola e material próprio.