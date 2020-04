O antigo futebolista do Sp. Braga, Márcio Mossoró, lembrou esta quinta-feira, um episódio há pouco mais de dez anos, quando perdeu o autocarro da equipa na viagem de regresso ao Minho após um jogo com o Sporting e acabou por fazer parte do percurso com a boleia do árbitro desse mesmo jogo, Jorge Sousa.

«Parámos a cerca de 100 quilómetros do Porto, mais ou menos, numa estação de serviço. Sabendo que a paragem seria rápida, disse ao médico que ia à casa de banho, para não se esquecerem de mim. Fui lá e, quando saí, encontrei os árbitros que tinham feito este mesmo jogo. Perguntaram: “Mossoró, o que é que fazes aqui?”. Até que me disseram que o autocarro tinha saído há cinco minutos. Eu nem queria acreditar», afirmou o médio de 36 anos, atualmente nos turcos do Goztepe, onde é colega dos lusos Beto e André Castro.

A memória foi partilhada numa conversa transmitida pelo Sp. Braga pela rede social Facebook, que reuniu ainda Alan e Rentería, jogadores que também já passaram pelo clube, o primeiro deles atual diretor de relações institucionais dos minhotos. O jogo em causa, para a Taça da Liga, terminou com vitória do Sporting, por 2-1, a 3 de janeiro de 2010.

«Liguei ao Rui Casaca [então coordenador técnico] e disse: “Como é que fizeram uma coisa destas?”. E ele respondeu que tinha sido o segurança a esquecer-se de contar. Que palhaçada, disse eu. Bom, mas o árbitro, como ia para o Porto, disse-me que dava boleia, tinha vaga, e para a equipa esperar por mim no Porto. Eu cheguei ao autocarro, entrei e comecei a falar alto: “Porra, que palhaçada foi esta? Como podem esquecer-se de um atleta na bomba de gasolina?”. Todos ficaram calados e não disseram nada durante três minutos, mas depois ficaram uma semana a gozar com a minha cara», recordou.