Está por confirmar mais um caso de covid-19 no Sporting depois dos testes antigénio que o clube realizou esta terça-feira. Depois de Manuel Ugarte e Bruno Tabata, Gonçalo Inácio também teve um teste positivo.

Trata-se de mais um possível caso de reinfeção, como o de Svilar no Benfica, uma vez que o jovem central dos leões já tinha estado infetado em setembro de 2020.

O alarme soou nos habituais testes antigénios realizados logo pela manhã e o central foi desde logo isolado dos companheiros. Gonçalo Inácio fez depois um teste PCR mas, a esta hora o clube ainda não confirmou os resultados.

Com Tabata e Ugarte já muito perto de voltarem a estar disponíveis, Ruben Amorim não deverá poder contar com o central para o embate com o Santa Clara, no próximo sábado, nos Açores, em jogo da 17.ª jornada da Liga.

Em sentido contrário, Feddal, que se tinha lesionado no jogo com o Benfica, já está recuperado e esta terça-feira já trabalhou sem limitações.