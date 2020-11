O treinador do Boavista, Vasco Seabra, e mais seis elementos da estrutura da equipa axadrezada testeram positivo a Covid-19, confirmou à agência Lusa fonte do clube.

Os últimos testes foram efetuadas nesta terça-feira e revelaram sete novos casos de infeção, os quais se juntam ao defesa Ricardo Mangas e ao médio Miguel Reisinho, ausentes da derrota no terreno do Farense (3-1), no domingo, da sétima jornada.

De acordo com a agência, em causa estão atletas, membros da equipa técnica e outros elementos do ‘staff’ do Boavista, cujas identidades são desconhecidas.