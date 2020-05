Cedido pelo Benfica ao Newell's Old Boys, Cristian Lema não quer regressar à Luz segundo o seu representante. Por sua vez, o emblema argentino pretende continuar a contar com o defesa, mas não tem possibilidade financeiras para atingir o valor pedido pelos encarnados.



«Até 30 de junho sabemos que o contrato está em vigor. Neste momento o jogador está na sua cidade a fazer a quarentena com a família. Ainda falta algum tempo, mas há algo que é claro: se não vendermos, é impossível pensar em mantê-lo. A única hipótese é o Benfica permitir outro empréstimo», referiu o vice-presidente do Newell's, Cristian D’Amico, em declarações ao Zapping Sport.



«A nível futebolístico quem não quer o Cristian? Mas voltamos sempre à questão financeira», acrescentou.

Contratado em 2018, o central argentino só fez dois jogos pelas águias. Com contrato até 2023, Lema foi emprestado duas vezes seguidas: ao Penãrol na temporada em passada e em junho de 2019 ao Newell's Old Boys.