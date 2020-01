O Boavista anunciou esta terça-feira que está a negociar a transferência de Rafael Costa com o clube saudita do Damak FC, com vista a transferência do médio brasileiro a título definitivo.

O jogador já tinha, aliás, anunciado a saída do clube do Bessa na véspera, mas sem revelar o seu destino.

«Vem a Boavista Futebol Clube, Futebol SAD, informar que encetou negociações com o Damak FC da Primeira Liga da Arábia Saudita com vista à transferência em definitivo do Atleta Rafael Costa, cujo contrato expirava no final de junho de 2020. Ao jogador, o Boavista deseja o maior sucesso pessoal e desportivo», lê-se no comunicado do clube axadrezado.