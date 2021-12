Os treinadores de Benfica e Sporting não se cumprimentaram no relvado do Estádio da Luz, durante o dérbi da 13.ª jornada da Liga, que terminou com vitória leonina, por 3-1.

Já na sala de imprensa, Ruben Amorim foi questionado se tinha recebido os parabéns do colega de profissão, pela vitória, mas revelou que nem se cumprimentaram.

«Não nos apanhámos ali no início e também não falámos no fim», justificou o técnico leonino.

Alguns minutos depois o treinador do Benfica foi questionado sobre a razão para não ter existido cumprimento, até porque Amorim foi treinado por Jesus no Belenenses e no Benfica, e ainda no último dérbi na Luz tinham estado em conversa animada no túnel, antes do jogo.

«Não nos cumprimentámos porque não nos encontrámos. Antes do jogo, normalmente os treinadores não se cumprimentam. Não nos encontrámos no túnel e no fim do jogo, face à derrota, preocupei-me com o respeito dos adeptos e com os jogadores do Benfica. E fui para dentro do campo e já não tive oportunidade de o cumprimentar», explicou Jesus.

Este foi o terceiro duelo entre Jorge Jesus e Rúben Amorim, e o treinador do Sporting leva agora vantagem, com duas vitórias e uma derrota.