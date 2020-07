Declarações do treinador do Desp. Aves, Nuno Manta Santos, na conferência de imprensa após a derrota com o Santa Clara, por 3-0, em jogo da 32.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo] «Preparámos o jogo para ganhar. Sabíamos que íamos encontrar um adversário organizado e estável. Na primeira parte, devido ao vento, não nos conseguimos adaptar tão facilmente e tivemos alguma dificuldade. Perdemos muito facilmente a bola. Há que dar mérito ao Santa Clara, que pelo corredor esquerdo conseguiu criar varias situações de finalização. Fomos muito passivos na primeira parte.

Na segunda parte entrámos melhor, a pressionar mais. O Santa Clara começou a baixar as linhas e podíamos ter feito golo. E num remate a 30 metros o Santa Clara fez o 3-0. Não era o objetivo que queríamos, há que virar a página e pensar no próximo passo que temos de dar.

[O que é que ainda se pode pedir a estes jogadores?] A dignidade e a ética desportiva têm de estar até ao fim na nossa profissão. Isso ninguém nos pode apontar. Outra questão é se temos qualidade. Em termos profissionais não nos podem apontar nada, estamos a ser muito pressionados para fazer as coisas diariamente.»

[Duelo com o Benfica] Não é só um jogo que mostra o que é um jogador e quem pensa assim não é bom profissional. O jogador tem de pensar que está sempre a ser observado, em todos os jogos e todos os treinos. Um jogo contra o Benfica não vai definir se é melhor. Quem pensa num grande para se mostrar, não é bom profissional.

Seria extremamente interessante se o título fosse disputado até à última jornada, independentemente das equipas, mesmo as descidas e as subidas. Neste momento não queremos interferir nessa luta [pelo título], temos uma luta própria interna. Vamos tentar apresentar um Aves competitivo e a lutar pela vitória.»