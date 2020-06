Declarações do treinador do Desp. Aves, Nuno Manta Santos, na flash interview da SportTV após o empate frente ao FC Porto (0-0), a contar para a 27.ª jornada da Liga:

[Planeamento foi em função do FC Porto?] «Sinceramente fiquei surpreendido com o onze inicial do Porto, mas foi como disse, interessa-me mais o que vamos fazer dentro de campo. Trabalhámos esta estrutura há 15 dias, a estratégia funcionou, tivemos alguma felicidade no penálti falhado. Tivemos uma boa jogada na primeira parte, fomos defendendo bem, a equipa esteve compacta, organizada e focada. Ofensivamente tentámos sair em transição, mas não conseguimos. Fomos segurando o resultado com bom trabalho defensivo e alguma felicidade. Levamos daqui a um ponto satisfatório. Temos vindo a crescer, há muitos pontos para disputar, mas sabemos que está muito difícil para o Desp. Aves conseguir a permanência.

[Encontrou chave do sucesso contra os grandes?] A equipa tem crescido, sabíamos que podíamos conseguir fazer coisas bonitas e apresentar um jogo bonito. Tivemos de respeitar o FC Porto e baixar linhas, ir enervando o nosso adversário, foi o que fizemos. Estou satisfeito com o trabalho e é motivação para o que resta do campeonato.

[Este resultado pode funcionar como um clique para o que falta da Liga?] Só funciona se no próximo jogo voltarmos a fazer uma boa exibição.»