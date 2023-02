Declarações do treinador do Desportivo de Chaves, Vítor Campelos, a SportTV, após a vitória por 2-1 ante o Marítimo, em jogo da 19.ª jornada da I Liga

«Temos andado bastante condicionados, com bastantes lesões, para este jogo tínhamos oito jogadores lesionados. Uma palavra de incentivo também para eles, têm feito tudo para recuperar o mais rápido possível, acompanhados do nosso departamento médico, que também tem feito um trabalho excelente.»

«Sabíamos que ia ser um jogo difícil, com um Marítimo em crescendo, de qualidade, com um treinador que incutiu um cunho próprio e nota-se uma evolução e sabíamos que ia ser extremamente difícil. Entrámos bem, fortes. Fizemos o 2-0, sofremos o 2-1 num penálti algo fortuito, mas tínhamos de ser uma equipa concentrada e focada, contra um adversário de grande valor. Sabíamos que o mais importante, mais do que jogar muito bem, importantíssimo era os três pontos, foi o que aconteceu. O Marítimo dificultou ao máximo, mas penso que pelo que fizemos e pela entrega - até porque já tivemos bastantes jogos em que estivemos por cima e com grande qualidade e acabámos por ter algum infortúnio - é uma vitória que acho que é merecida.»

«Sabíamos que este jogo era extremamente importante. Valia quase quatro pontos, se assim se pode dizer, mas sabemos que o caminho ainda é longo, temos 25 pontos, ainda falta muito ponto para chegar ao nosso objetivo, consolidar o Chaves na I Liga e cada vez mais os jogos vão ser mais difíceis. As equipas estão com grande qualidade, a I Liga é competitiva e temos de estar muito atentos, concentrados, ainda não conseguimos absolutamente nada. Resta-nos trabalhar muito, muito focados, muito ligados e uma palavra para a massa adepta, que vai ser importante até ao fim do campeonato.»