O treinador do Desportivo de Chaves assume que ainda espera reforços para a nova temporada, e lamenta as baixas com que encara o arranque da Liga, mas garante confiança nas opções disponíveis.

«Para além de reforços que ainda estão para chegar, há jogadores que, infelizmente, não podem jogar, uns por lesão, outros por castigo, mas os [que] estão disponíveis e que têm trabalhado nestes dias estão preparados para enfrentar o jogo e é com esse pensamento e com esse foco que vamos abraçar este desafio», refere José Gomes, citado pela agência Lusa.

«Vai ser um jogo difícil, contra uma equipa muitíssimo bem organizada, que irá jogar contra um Desportivo de Chaves com jogadores confiantes, bem preparados e a saber o que têm de fazer dentro do campo», acrescenta o técnico flaviense.

O Desportivo de Chaves visita o Rio Ave neste domingo, em jogo da ronda inaugural da Liga, marcado para as 15h30.

José Gomes não pode contar com os castigados Guima e Abass, nem com os lesionados Jô Batista e Hélder Morim, sendo que João Correia e Pedro Pinho estão em dúvida.