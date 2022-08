Desportivo de Chaves e Vizela defrontaram-se pela primeira vez no principal escalão do futebol português e empataram 1-1 num divertido espetáculo de futebol, com muitos emigrantes nas bancadas, futebol positivo no relvado, bons golos e uma expulsão para cada lado.

Os transmontanos entraram melhor no jogo, conseguindo facilmente profundidade pelas alas, com João Correia e Bruno Langa a atacarem a linha de fundo e a obrigarem o Vizela a encolher-se em toda a linha, também com João Teixeira e João Mendes a controlarem o miolo do terreno e a asfixiarem os visitantes que demoraram a encontrar um equilíbrio em campo.

Steven Vitória, na sequência de um canto, cabeceou por cima da trave e, logo a seguir, João Teixeira, com uma bomba do meio da rua obrigou Buntic a defender para a frente. Héctor Hernández ainda tentou a recarga, mas Bruno Wilson acabou por afastar o perigo. O central do Vizela estava em particular destaque nesta altura, com cortes preciosos, mas o golo dos transmontanos chegou logo a seguir na sequência de um erro tremendo de Anderson. O central ia a sair a jogar, mas sentiu-se pressionado, deu meia volta e fez um passe atrasado mal medido que permitiu a Héctor Hérnandez ganhar a bola, invadir a área e bater Buntic. O Chaves materializava a boa entrada no jogo.

O Vizela reagiu bem, conseguindo, finalmente, estabelecer a ligação entre o meio-campo e o ataque, permitindo a Kiko Bondoso e, sobretudo Nuno Moreira e Zohi entrarem na partida. O Chaves, agora mais recuado, ia procurando explorar as transições rápidas e também os pontapés de meia distância, com destaque para mais um, fortíssimo, de João Teixeira, mas o Vizela estava claramente a crescer no jogo, com Raphael Guzzo e Diego Rosa a transportarem a bola para a frente.

Nuno Moreira teve uma primeira oportunidade, com uma cabeçada a rasar a barra e o empate acabou por chegar, aos 40 minutos, com um grande golo de Zohi. Um lance que começa com Raphael Guzzo a recuperar uma bola que ele próprio tinha perdido, para depois a soltar, de calcanhar, para Zohi. Com classe, o costa-marfinense colocou o pé em cima da bola, ajeitou-a e rematou com precisão, com a bola a bater no poste direito antes de entrar na baliza. Um grande golo a restabelecer o empate.

Um vermelho para cada lado

Kevin Lenine, que tinha terminado a primeira parte em dificuldades, já não regressou para a segunda, cedendo o lugar a Guima, mas agora, ao contrário da primeira parte, foi o Vizela que entrou melhor, com várias oportunidades para virar o resultado no arranque da segunda parte, com destaque para um remate forte de Nuno Moreira que proporcionou a defesa da tarde a Paulo Vítor. Kiki Afonso também teve uma boa oportunidade, mas o Chaves, pelo meio, ficou a queixar-se de uma grande penalidade, por alegada falta de Kiki Afonso sobre Benny, mas Rui Costa, depois de consultar o VAR, nada assinalou.

O jogo voltou a equilibrar-se, mas João Teixeira, com uma entrada fora de tempo, acabou por ver um segundo amarelo e deixou os flavienses reduzidos a dez. O Vizela ainda tentou explorar a vantagem numérica, mas sete minutos depois, Sarmiento também foi expulso, com vermelho direto, depois de pisar o calcanhar de Steven Vitória. Uma expulsão decidida durante uma paragem técnica, para os jogadores hidratarem, com Rui Costa a aproveitar a pausa para rever a falta anterior.

O Chaves, com dez, já tinha encontrado um equilíbrio, com duas linhas de quatro, e partiu para cima do adversário, à procura da vitória, com Vítor Campelos a lançar Patrick e Jonathan Arriba procurando tentar dividendos deste último impulso. Em sentido contrário, o Vizela preferiu organizar-se mais atrás, determinado a travar as investidas do adversário e a segurar o ponto conquistado fora de casa.

Os dois emblemas passam a conhecer, assim, os três resultados possíveis, em outras tantas jornadas, e destacam-se na classificação com quatro pontos.