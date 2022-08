O Arouca somou a segunda vitória consecutiva na Liga com uma vitória inédita no Estádio São Miguel sobre o Santa Clara (2-1) em jogo da terceira jornada da Liga.

Uma vitória arrancada com uma reviravolta depois de um nulo no final da primeira parte. A equipa da casa marcou primeiro, por Rildo (51m), mas os visitantes chegaram ao triunfo com um golo de Rafa Mújica e uma grande penalidade convertida por João Basso.

Veja o resumo com os melhores lances: