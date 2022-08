Estoril e Rio Ave empataram esta sexta-feira (2-2), numa partida que marcou o arranque da terceira jornada da Liga.

A equipa da Linha colocou-se em vantagem logo aos seis minutos, por Rodrigo Martins. Os vilacondenses ainda completaram a reviravolta, com golos de Costinha (61m) e Yakubu Aziz (73m). A 10 minutos do fim do tempo regulamentar, Tiago Gouveia restabeleceu a igualdade.

O Estoril soma quatro pontos no campeonato, enquanto o Rio Ave conquistou o primeiro ponto em 2022/23.

Veja o resumo da partida: