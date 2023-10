O avançado espanhol Héctor Hernández, do Desportivo de Chaves, é, ao final da 8.ª jornada da I Liga, o melhor marcador do campeonato, com sete golos.

Héctor destacou-se na frente, ao final desta jornada, antes da paragem para as seleções, graças ao hat-trick na vitória por 4-2 ante o Gil Vicente, no sábado.

Logo a seguir, no pódio dos marcadores, surgem Viktor Gyökeres (Sporting) e Simon Banza (Sp. Braga), cada um com seis golos. Ambos marcaram um golo cada nesta jornada, ante Arouca e Rio Ave, respetivamente.

OS MELHORES MARCADORES

7 GOLOS:

Héctor Hernández (Desp. Chaves)

6 GOLOS:

Viktor Gyökeres (Sporting)

Simon Banza (Sp. Braga)

5 GOLOS:

Paulinho (Sporting)

Di María (Benfica)

Ricardo Horta (Sp. Braga)

Róbert Bozeník (Boavista)

4 GOLOS:

João Mendes (Vitória SC)

Tiago Morais (Boavista)

Carlinhos (Portimonense)

Samuel Essende (Vizela)