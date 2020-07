Depois o Desportivo das Aves ter anunciado que vai faltar ao encontro frente ao Portimonense, da última jornada da Liga, o clube arrisca ser afastado das competições profissionais de seis a dez anos.



Os avenses têm dois cenários em cima da mesa que vão ser avaliados pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol: abandono de competição ou falta de comparência. Depende, portanto, da interpretação do órgão federativo.



O regulamento de disciplina da Liga diz que «se a desistência [de um clube] se verificar depois de iniciada a competição, os clubes serão punidos com as sanções de desclassificação na prova e de exclusão das competições profissionais por período a fixar entre o mínimo de seis e o máximo de dez épocas desportivas e, acessoriamente, com a sanção de multa a fixar entre o mínimo de 750 UC e o máximo de 1.500 UC».

Neste caso, no caso do Conselho de Disciplina interpretar a falta de comparência ao jogo em Portimão como desistência da prova, seriam anulados todos os jogos da segunda volta do campeonato que tiveram o Desp. Aves. Refira-se que este facto teria influência na classificação, já que o Rio Ave e V. Guimarães perderiam três pontos, mas o Famalicão (que está na luta pela Europa) só perdia um. No fundo da tabela, P. Ferreira, Belenenses e Tondela perderiam três pontos, sendo que os dois últimos eram assim ultrapassados por Portimonense e V. Setúbal.



Por sua vez, se a ausência do Desp. Aves em Portimão for interpretada como falta de comparência, o clube perde todos os pontos amealhados até ao momento. «Se a falta se verificar em algum dos três últimos jogos de uma competição a disputar por pontos, o clube faltoso será punido com a sanção de derrota no jogo a que não compareceu e subtração de todos os pontos até então obtidos na competição e, acessoriamente, com a sanção de multa de montante a fixar entre o mínimo de 250 UC e o máximo de 500 UC», pode ler-se no regulamento.



Assim, os três pontos seriam atribuídos ao Portimonense. Refira-se que o facto de o Desp. Aves perder os 17 pontos somados até então, não alterará a classificação da Liga.



O Maisfutebol sabe que a Liga está unir todos os esforços para evitar que a equipa avense falte ao encontro ante o Portimonense,