A figura: João Aurélio

Teve o enorme mérito de provocar o desequilíbrio que desfez o nulo em Vila das Aves. Após o intervalo, o experiente lateral direito decidiu fletir para o centro, apercebeu-se rapidamente da movimentação de Fábio Abreu e isolou o avançado com um toque subtil, iludindo a defesa avense. De resto, qualidade assinalável no lado direito a defesa, ganhando a maioria dos duelos com Rúben Macedo. Sentiu mais dificuldades perante Mohammadi, o elemento mais perigoso dos locais.

O momento: Fábio Abreu cava o fosso

Nos minutos iniciais da segunda parte, João Aurélio recolheu uma bola na linha do meio-campo, foi fletindo da direita para o centro e viu Fábio Abreu a fugir à defensiva contrária. O grande passe do lateral encontrou o avançado sem oposição no interior da área do Desportivo das Aves e Fábio Szymonek nada conseguiu fazer para evitar o golo decisivo do encontro.



FICHA E FILME DO JOGO

Outros destaques:



Fábio Abreu

Números impressionantes para o avançado do Moreirense na temporada 2019/20. Depois de ter saído do banco de suplentes para balançar as redes frente ao Famalicão, Fábio Abreu agradeceu um grande passe de João Aurélio para marcar pela segunda jornada consecutiva. O avançado angolano chegou aos 12 golos na Liga portuguesa, 14 nas competições nacionais, garantindo mais três pontos para a equipa minhota.



Mohammadi

Numa equipa jogar sobre brasas, com medo de errar e sem capacidade para tomar boas decisões com regularidade, Mehrdad Mohammadi distingue-se claramente dos demais. Com qualidade técnica e inteligência acima da média, o avançado iraniano foi remando contra a maré ao longo da temporada (sete golos em 26 jogos) e tal aconteceu novamente neste duelo com o Moreirense. Começou ao centro, a par de Pedro Soares, ficando perto do golo a caminho do intervalo. Com o Desp. Aves em desvantagem, passou para a esquerda e foi o principal desequilibrador dos locais até ao apito final, abusando por vezes nas iniciativas individuais.