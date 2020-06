Declarações de Nuno Manta Santos, treinador do Desp. Aves, após o empate sem golos na receção ao FC Porto, líder do campeonato:

«É mais um ponto. Como já disse, não olho, neste momento, à tabela classificativa. Penso só naquilo que a equipa pode fazer e crescer nos jogos. Sinto a equipa a crescer na sua organização e este resultado foi um pouco desse crescimento. Se calhar, neste jogo, tivemos alguma felicidade que faltou noutros jogos. A felicidade procura-se, o Fábio defendeu o penálti, e esse momento deu-nos grande estabilidade emocional. O FC Porto encostou-nos às cordas mas fomos segurando a igualdade com unhas e dentes. É um ponto que nos vai dar alguma energia, motivação para trabalhar, porque não é fácil dado o contexto em que o Aves está. Dá um alento. O Aves tem sempre uma palavra a dizer neste campeonato, apesar de descidos de divisão, que as pessoas digam que é f***do... desculpem, complicado jogador contra o Aves.»

[Mudança de sistema em virtude do FC Porto»] «Temos vindo a trabalhar vários sistemas táticos. Estudámos o FC Porto e pensámos que o melhor sistema era o 5-3-2. Fiquei surpreendido com o onze do FC Porto, mas não interessa o onze, interessa o que vamos fazer, a nossa coragem, o nosso respeito pelo jogo e por nós.»