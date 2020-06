Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após o empate sem golos na Vila das Aves, frente ao último classificado da Liga:

[Primeira parte pouco incisiva] «Na primeira parte tivemos situações para fazer golo, chegámos ao último terço com facilidade, estávamos a construir bem, com situações nos corredores laterais, por dentro; faltou, se calhar, rematar um pouco mais na primeira parte. Demos continuidade ao que foi a dinâmica de jogo na segunda parte, criámos muitas ocasiões. No global foi um jogo ingrato, a certa altura parecia tiro ao boneco, desculpem a expressão, o melhor jogador foi, sem dúvida nenhuma, o guarda-redes do Aves. Com a agressividade e com a ambição que o Aves mostrou em não sofrer golos se fosse assim o campeonato todo quase de certeza que ficaria na Primeira Liga».

[FC Porto marcou num lance em que foi assinalada falta. Resultado condicionado?] «Estava no enfiamento da jogada, pareceu-me logo que não houve falta nenhuma, o árbitro precipitou-se a marcar falta. De qualquer das maneias penso que não foi pelo árbitro que não metemos a bola na baliza».