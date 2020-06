FIGURA: Fábio Szymonek

Prestação de gala do guarda-redes brasileiro do Aves, que fez uma mão cheia de intervenções preponderantes para garantir o empate sem golos esta noite. A defesa da grande penalidade no frente a frente com Zé Luís surge no topo da lista dessas intervenções para mais tarde recordar de Szymonek, sendo que na segunda metade o guarda-redes foi sujeito a uma série de disparos que teve de resolver. Conseguiu sempre os seus intentos, travando o ímpeto do dragão. Defesa aparatosa num dos últimos lances do encontro, a parar um remate à queima roupa de Marega.



MOMENTO: Fábio Szymonek defende grande penalidade de Zé Luís (22’)

Xistra foi perentório a apontar para a marca dos onze metros, assinalando falta de Szymonek sobre Otávio num lance que deixou muitas dúvidas. Frente a frente entre Zé Luís e o guarda-redes avense, com Szymonek a levar a melhor, sustendo o castigo máximo. Remate fraco e denunciado de Zé Luís, travado pelo guarda-redes brasileiro.

POSITIVO: jovens estreantes

Tomás esteves estreou-se a titular no FC Porto somando os primeiros minutos na Liga e Pedro Soares assumiu a titularidade no Aves após ter-se estreado na ronda anterior. Dois jovens, dezoito e 21 anos respetivamente, a assinar a estreia sem comprometer, com prestações seguras ainda que sem deslumbrar.

OUTROS DESTAQUES

Corona

Autor dos golos apontados até agora pelo FC Porto após a retoma, o mexicano foi dos mais lúcidos dos dragões nas Aves, parecendo não padecer da pressão dos colegas. Começou a extremo, acabou a lateral.

Diakhité

A voz de comando da robusta e povoada linha defensiva do Desportivo das Aves, o defesa central senegalês correu, cortou, foi ao tapete, ganhou nas alturas. Enfim. Fez de tudo um pouco, sendo um dos grandes responsáveis para que as redes da sua baliza terminassem invioláveis.

Luís Díaz

Irrequieto, o colombiano assumiu papel de destaque na entrada desenfreada da equipa do FC Porto no segundo tempo, rompendo várias vezes pelo corredor esquerdo, rematando mesmo com perigo.

Falcão

Um dos primeiros a fazer o trabalho sujo no meio campo avense, correndo muitos quilómetros atrás do esférico e a cerrar as linhas avenses na manobra defensiva. Lutou muito, fez muitos cortes e tapou um sem número de linhas de passe.