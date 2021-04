Depois do V. Setúbal ter anunciado a contratação de Zlatan Ibrahimovic, agora foi a vez do Santa Clara anunciar a chegada de Cristiano Ronaldo, por empréstimo da Juventus. Mais uma contratação bombástica na sempre bombástica janela do dia de 1 de abril.

Um anuncio rebuscado do clube açoriano que acrescenta ainda que o jogador madeirense decidiu mudar de ares movido por uma vontade de partilhar o balneário com o «astro Ukra».

«Movido pela vontade de partilhar balneário com o astro Ukra, Cristiano Ronaldo está a caminho do Santa Clara por empréstimo da Juventus até ao final da época. O avançado chega hoje, ficando alojado na casa de Ukra», anuncia o clube açoriano nas redes sociais.