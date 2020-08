O Santa Clara quer continuar a fazer história na I Liga portuguesa de futebol, depois de ter alcançado, em 2019/2020, a melhor prestação de sempre no principal campeonato, com o nono lugar e 43 pontos somados.

«Os objetivos passam por continuar a fazer história. Vamos querer assegurar a manutenção o mais rápido possível, valorizar os nossos ativos e, se possível, fazer melhor do que aquilo que fizemos na temporada anterior», disse Diogo Boa Alma, em declarações à Lusa.

A época 2020/2021 vai ser a terceira seguida do Santa Clara na I Liga, algo inédito na história do clube. Agora, é Daniel Ramos, sucessor de João Henriques, a conduzir o clube de Ponta Delgada, num ano sem entrar «em loucuras financeiras», garantiu Boa Alma.

O plantel, que retoma os treinos esta terça-feira, conta já com os reforços Gustavo Viera (ex-Liverpool do Uruguai), Mesquita (ex-Marítimo B), Patric (ex-Ac. Viseu) e Mansur (ex-Atlético Mineiro). No sentido inverso, estão confirmadas as saídas de Mamadu Candé, Zé Manuel, César e Francisco Ramos. «Não vamos ter muitas mexidas no plantel. Pretendemos manter a espinha dorsal da última temporada», adiantou o dirigente.