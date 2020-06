A equipa da 26.ª jornada da Liga quipa da jornada, definida através pontuação combinada do Maisfutebol e do Sofascore, tem espaço para representantes de nove clubes mas há apenas dois com presença dupla: o Portimonense, que empatou com o Benfica no Algarve, e o Boavista, que venceu o Sp. Braga na cidade minhota.



Autores dos golos que garantiram um ponto para o Portimonense (2-2), Dener e Júnior Tavares garantiram espaço de destaque nesta ronda, tal como os laterais do Boavista, Carraça e Marlon.



De resto, há mais sete equipas representadas no onze e Pizzi, não obstante o empate do Benfica, acabou por ser o jogador mais pontuado, ligeiramente à frente de Ronan (Tondela) e Charles (Marítimo) tendo em conta a combinação das notas do Maisfutebol e do Sofascore.



Eis a equipa da 26.ª jornada da Liga: